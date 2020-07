nyheter

Denne redningsaksjonen er historisk. Aldri tidligere har et nordnorsk selskap fått tingretten med på å åpne rekonstruksjonsforhandling.

Loven ble vedtatt i mai, og rekonstruktør og advokat Finn Håkon Jørstad, også han historisk, sier dette er et nytt redskap for å berge bedrifter, som har forutsetningene for et videre liv.