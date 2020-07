Verdensmesterskapskvalifisering i Pumptrack i Harstad er utsatt

nyheter

Velosolutions, Red Bull og den lokale arrangementskomiteen i Harstad Cykleklubb (HCK) har besluttet å utsette Red Bull UCI Pumptrack World Championships Qualifier i Harstad Sykkelpark. Arrangementet skulle opprinnelig arrangeres 22. august, men komiteen har et håp om å gjennomføre i september.

Det skriver Red Bull UCI Pump Track WCq i en pressemelding.

– Forutsetningene og restriksjonene fra Myndighetene som gjelder fram til 1. september er ikke slik vi hadde håpet på for å arrangere et WC-arrangement i Harstad, og arrangørene jobber derfor mot en ny dato i september i år, heter det i pressemeldingen.

Kvalifiseringen til verdensmesterskapet var planlagt gjennomført i Skandinavias største pump track i Harstad Sykkelpark og var ventet å tiltrekke seg ryttere fra hele Norge. De fire beste i kvinne- og herreklassen ville kvalifisert seg direkte til finaleplass i verdensmesterskapet.

– Vi jobber intenst med å få avklart mulighetene for å arrangere i september og håper å kunne si noe mer om dette neste uke. Vi fortsetter dialogen med sykkelmiljøet og har fått signaler om at et toppet lag med ryttere i norgestoppen vil kunne stille på startstreken ved et eventuelt arrangement i September, sier Stian Evensen, prosjektleder for kvaliken i Harstad, samt Harstad Sykkelpark.