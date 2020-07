Ruskjøring i Harstadgårdsbakken

nyheter

Mannen er nå siktet for å ha ført motorvogn mens han var påvirket av alkohol eller andre berusende/bedøvende midler. I dette tilfellet hasj.

Han ble stanset klokka 12.25 tirsdag 27. august bak rattet på en personbil. Politiet fattet mistanke om at han var ruset, og prøve ble tatt. Det er politimesteren i Troms som niende juli i år tok ut formell siktelse av harstadmannen.

Ruskjøring, og da spesielt når sjåføren er påvirket av narkotika og/eller medisiner er et stadig tilbakevendende, problem også i harstadtrafikken. Metoden når slike saker kommer inn for retten, er at det beregnes en såkalt "alkoholpromille-påvirkningsgrad" av rusen.