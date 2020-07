nyheter

– Det har vært stor pågang i juli, men i juni var det lite. Antall gjester denne sesongen er godt under halvparten av hva vi bruker å ha, sier ansatt Irene Nininahazwe. Hun legger til at de har merket godt at festspillene ikke har vært i år. Det pleier å gjøre at det kommer mange gjester til campingplassen.

– De fleste av kundene er norgesturister, men det kommer også mange fra Finland, sier Nininahazwe.