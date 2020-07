– Nesten fullt belegg

nyheter

Hotelldirektør Benny Jakobsen ved Clarion Collection Hotel sier han stod med nærmest tomme ordrebøker i begynnelsen av juni. Det har endret seg totalt de siste ukene.

– Da vi gjenåpnet hotellet 7. juni etter nedstengningen så det særdeles magert ut på bookingsiden. Vi håpet i det lengste at belegget skulle øke noe etter hvert, men på grunn av laber flytrafikk uteble også forretningstrafikken i stor grad. De siste fire- fem ukene har det imidlertid løsnet betraktelig. Til tross for fortsatt null trafikk fra bussturistene har belegget så langt i juli ligget på mellom 80-90 prosent, noe som betyr at vi ligger foran fjorårets julimåned, sier Jakobsen.

– Handles langt mer per person

Han registrerer at de fleste overnattingsgjestene er nordmenn der mange av disse igjen kommer fra regionen rundt oss.

– Det er mange av disse "lokale" som sier de skal besøke Grottebadet, andre er innom på vei til Lofoten. Vi nyter antakelig også godt av å være en kjede som ikke har hotell i Lofoten. Dette gir oss nok en del gjester som benytter seg av sentrale kampanjer. Vi merker også at det handles langt mer per person på hotellet, noe som ikke minst gjenspeiler seg på omsetningen i baren. Nå håper vi bare at resten av sommeren blir like bra med en beleggsprosent vi ikke turte håpe på å oppnå i april og mars, sier Jakobsen.

Øker fra 160 til 200 rom

Direktør Odd Kåre Sivertz-Pettersen ved Thon Hotel Harstad sier belegget ved hotellet er langt bedre enn de fryktet like før sommersesongen startet.

– Vi greier nok ikke budsjettoppnåelse, men må likevel si oss godt fornøyd med tilstrømming, alt tatt i betraktning. Vi har mange familierom ved hotellet. Disse selger vi ofte tomt for til gjester som skal besøke Grottebadet. Ellers er det vanskelig å spå utviklingen fremover. Gjestene kommer sent, mange uten å booke på forhånd. Vi opplever dager der 50 rom kan bookes fra en dag til neste, sier Sivertz- Pettersen som driver et hotell som før jul øker kapasiteten fra dagens 160 rom til 200.

– Per i dag har vi ikke mye ordrer på bok, men dette kan endre seg i løpet av kort tid, sier han.

– Har en del større arrangement

Også hotelldirektør Knut-Eirik Dybdal ved Scandic hotel melder om trafikk bedre enn forventet.

– I juli har vi hatt god trafikk, men fortsatt mindre enn i fjor. Per nå ligger vi an til å kunne oppnå et belegg på rundt 50 prosent. Hadde vi hatt utenlandstrafikken i tillegg til alle norske turister ville vi ikke hatt plass til alle, sier Dybdal som også er spent på hvordan trafikken vil bli etter sommersesongen.

– Vi har en del større arrangementer som er booket inn utover høsten. Disse er det fortsatt mulig kan bli kansellert, noe vi selvsagt håper ikke vil skje. Ellers er det fortsatt stor trafikk knyttet til Grottebadet. Vi registrerer at det fremdeles kommer gjester fra Tromsø som bestiller grottepakker selv om de har fått sitt eget badeanlegg der, sier Dybdal.