Hvem eier denne vogna?

Ifølge fotografen har vogna stått ved Fiskfjorden, i grenselandet mellom Tjeldsund og Lødingen kommune i ett år. Vogna står "åpen for rov og ran", og ser ikke bra ut, hverken innvendig eller utvendig. Noe han behørig har dokumentert med bilder.

I en epost til redaksjonen skriver Hansen at det kan virke som at vogna bare er dumpet i området av eier "for å dø".