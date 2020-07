– Har ikke opplevd maken!

nyheter

– Vi har hatt helt vannvittige tall de siste fire ukene som vil gjøre det svært vanskelig å slå matche til neste år. Med økning i omsetningen på hele senteret per uke på 25-30 prosent er dette tall vi aldri ellers opplever. Ved enkelte planlagte aktiviteter kan vi se økning på 10 prosent i løpet av en uke, men det vi opplever nå er rett og slett oppsiktsvekkende, sier Holst-Roness som tror mye av årsaken skyldes at nordmenn ferierer hjemme i år. – Vi har hatt en pen økning i antall kunder innom senteret, men veksten brukt i kroner per kunde er langt større enn selve kundeveksten. Det viser hvor mye penger som ellers eksporteres ut av landet når nordmenn velger utenlandsferie frem norgesferie. Her ligger nok noe av forklaringen på den generelle omsetningsøkningen mange opplever i sommer, mener senterlederen.

– Smalt skikkelig nå i juli

Holst-Roness kan vise til at flere butikker ved senteret de siste ukene har opplevd omsetningsøkning på opp mot 200 prosent sammenlignet med de samme sommerukene i fjor. – På topp ti listen hos oss er det 4-5 butikker som har hatt en økning på 100 prosent eller mer. For senteret totalt ligger omsetningsøkningen på mellom 1,5-2,5 millioner per uke. Dette er gøy spesielt etter den kalddusjen vi opplevde med mange stengte butikker i mars og april. Men allerede i mai opplevde vi en vekst i omsetningen til tross for reduserte åpningstider. Det tok av i juni før det smalt skikkelig nå i juli. Nå tar heldigvis butikkene inn noe av det tapte fra tidligere i år. Vi merker det også på humøret hos alle her ved senteret, der de fleste nå har senket skuldrene noe i forhold til tidligere i år, sier Holst-Roness.

– Dager med femdobling av omsetningen

Yes! vi leker er en av butikkene som har opplevd en formidabel omsetningsøkningen i juni og juli. En ferierende innehaver Malin Pettersen beskriver økningen butikken har hatt som hinsides. – Enkelte dager har vi faktisk femdoblet omsetningen sammenlignet med de samme dagene i fjor, men ellers har vi doblet og tredoblet ukeomsetningen de siste ukene. Det er vi naturligvis svært fornøyd med etter at jeg har kjempet en heftig kamp siden jeg tok over bedriften for to år siden. I tillegg gjorde vi alt vi kunne i vår makt under koronanedstegningen med å få bringe ut varer til kundene. Derfor gir det oss alle en skikkelig boost når tallene går i været som de har gjort de siste ukene, sier Pettersen.