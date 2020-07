Vet fortsatt ikke hvem kvinnen er

nyheter

Politiet omtaler avdøde som en kvinne i alderen 40–60 år. De gikk derfor ut med en beskrivelse av hva kvinnen hadde på seg.

Tirsdag er kvinnens identitet fortsatt ukjent. Etter tips fra publikum har politiet vitneavhør, i tillegg til å innhente videomateriale og kontakte private og kommunale instanser.

– Vi har blant annet iverksatt vitneavhør etter tips som har kommet inn, opplyser etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon.

Ifølge Hole jobbes det spesielt opp mot helse i kommunen, ettersom ansatte her følger opp en del personer hjemme.

Politiet håper å finne identiteten etter at kvinnen er obdusert onsdag.

– Det er fortsatt uklart hvem hun er og hva som har skjedd, og vi jobber i forskjellige spor. Vi må i verste fall ta høyde for at det kan ha skjedd noe kriminelt og selvsagt at det kan dreie seg om en ulykke, sier Hole.