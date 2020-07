Skoleslag som trengs

nyheter

Innen Unge Høyre har det lenge vært en skepsis til folkehøyskolen, og i sitt nye program legger de opp til å ville kutte ut både statsstøtten og stipendordningen. På Dagsnytt 18 nylig pekte programkomiteens leder, Håkon Snortheim, på nødvendigheten av å prioritere strengere for å sikre samfunnets økonomiske bærekraft i en tid med økende eldreandel i befolkningen, mindre oljepenger og med de store klimautfordringene. Unge Høyre har uomtvistelig rett i at skjerpet prioritering må medføre at noe gis lavere prioritet. Et poeng er det også at Norge er blant de sammenlignbare land som bruker mest på skolen, uten at innsatsen det gjenspeiles i resultatene. Dessuten er det solid erfaring for at enhver budsjettpost har sin interessegruppe som står klar til å kjempe imot ethvert kuttforslag.

At politiske ungdomsorganisasjoner viser vilje til en reell prioritering, gir jo et visst fremtidshåp. Men det er en fordel med tilstrekkelig kunnskap om det man vil redusere eller fjerne. Og det virker som om Unge Høyre har litt å gå på når det gjelder forståelse for hva folkehøyskolene er og det tilbudet de utgjør i utdanningssystemet. Det blir for lettvint å argumentere med at det gis studiepoeng uten karakterbruk - eller at ungdom som velger et års ryggsekkturisme eller jobbing ikke får statsstøtte.

Folkehøyskolene byr på utviklingsmuligheter av typen samarbeidsevne, sosial kompetanse, forståelse av samfunnet og demokratisk deltagelse ut over lærebøkene på videregående, og faglig innsikt innen de emnene som tilbys. Ambisjonene er ikke små. Men tusener av unge kan fortelle om et utbytterikt år, mange i en livsfase med stort behov for et alternativ til den slagne utdanningsveien. Det finnes noen grunner til at salig Grundtvigs folkehøyskoleidé har vist seg så livskraftig. Og her forvaltes det noen verdier som også konservative partier har vært opptatt av.

Å kutte statsstøtten og stipendiet ville mest sannsynlig bety slutten for landets 83 folkehøyskoler, eller kanskje fortsatt drift der det kunne mobilisere tilstrekkelig vilje til egenbetaling hos dem som midler til slikt. Det ville være et brudd på et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk, herunder Høyres holdning til privatskoler.