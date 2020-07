Nå skal permitterte og arbeidsledige få fullføre påbegynt videregående utdanning

nyheter

Fylket tilføres nå midler for å kunne gi et tilbud til de som er permitterte eller arbeidsledige, og som ikke tidligere har fått fullført og bestått sin påbegynte videregående opplæring.

Det skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi vil nå kartlegge hvilke behov målgruppen i Troms og Finnmark har, slik at vi kan planlegge aktuelle opplæringstilbud, skriver fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde.

Han sier at tilbudene for eksempel kan være skoletilbud på heltid eller deltid, som nettundervisning, intensivundervisning eller eksamenskurs.

– Det er ingen aldersgrense for tilbudene. Dette gjelder for kandidater som allerede har gått i videregående opplæring, men som ikke fikk fullført med studie- eller yrkeskompetanse, heter det i pressemeldingen.

– Har du tidligere tatt videregående opplæring uten å fullføre med vitnemål eller fagbrev? Kanskje du strøk i et eller flere fag eller sluttet før skole- eller læretiden var over? Er du nå permittert eller arbeidsledig og ønsker å fullføre det du mangler for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse? Troms og Finnmark fylkeskommune vil gjerne komme i kontakt med deg! skriver Rohde.

Fylkesråden oppfordrer også de som kanskje ikke vet helt nøyaktig hva de mangler for å kunne fullføre og bestå, til å ta kontakt.

– Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt for å veilede deg videre, heter det i pressemeldingen.

Søkere vil bli kontaktet i midten av september.