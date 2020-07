Det viktigste ser vi ikke med øynene

nyheter

Han var en av dem som filtrerte alt gjennom intellektet og følte at han var i ferd med å miste evnen til å undre seg over tilværelsens mangfoldighet.

Det er kanskje ikke så rart at det er slik, sier filosofen Elin Svenneby, kjent fra NRK P2s lørdagsprogram «Studio Sokrates». Hun mener at særlig yngre har et mer åpnet hjerte, er mindre mistroiske, bryr seg mindre om småting og er ikke så kritisk som voksne ofte er.

Når vi blir eldre er hjertet kommet under «fornuftens formynderi», sier hun og viser til den tyske forfatteren Adolph Freiherr Knigge som hevder at voksne av erfaring er blitt mer mistroiske, kritiske og kanskje ikke så følsomme.

Satt på spissen kan en tenke at de unge følger hjertet, mens eldre mest lytter til fornuften. Hvis det stemmer bør kanskje yngre høre mer på fornuften og eldre lytte litt mer til sitt indre. Både fornuft og hjerte hører med, men sier den franske tenkeren Blaise Pascal: - Hjertet har en egen fornuft, som fornuften ikke kan forstå!

I oppveksten leste jeg biografien om Helen Keller, den døv-blinde jenta som knekte koden og lærte seg å lese og skrive. Det fascinerte meg hvordan språket ble formet gjennom å kjenne, føle og fornemme. Når hun eksempelvis skulle lære hva vann het, holdt læreren, Annie Sullivan, hånden hennes under rennende vann. Gjennom en lydspråkmetode, for øvrig utarbeidet av en norsk døvelærer, lærte hun seg å lese, tok eksamen på college, ble forfatter og utnevnt til æresdoktor ved et britisk universitet.

- De beste og vakreste tingene i verden kan verken sees eller høres, de må føles med hjertet, skrev Helen Keller. Hun snakket av egen erfaring, og kanskje en nyttig påminnelse for mange av oss som lever våre liv i «tingenes» verden. Vi skal ha, se, oppleve og nyte det sanselige i fullt monn. Og slik haster vi av sted og tror at lykken er en stasjon vi kommer til, mer enn en måte å reise på gjennom livet.

Tidligere direktør på Radiumhospitalet, Jan Vincents Johannessen, sier det så treffende:

- Hvor ofte setter vi oss egentlig ned og tenker på hva det er vi fyller livet vårt med av uvesentligheter? Hvor ofte haster vi ikke i vei fra det ene stedet til det andre uten å forstå at livet er det som ligger imellom? I stedet for å gjøre livet til en vandring, gjør vi det til en transportstrekning. Fra fødselen til døden.

Det er verken galt å reise, eie ting eller gjøre spektakulære opplevelser. Men de beste og vakreste ting i verden kan verken sees eller høres, de må føles med hjertet.

Mange har denne våren gjort nye erfaringer knyttet til naturmangfoldet vårt. Det har åpnet dører til verdener vi ikke visste om eller trodde var langt borte. Andre har kjent sterkt på savnet av venner og families nærvær. Gjennom dette har vi skjønt at det viktigste ikke er å ha tingene, men å ha hverandre.

Jeg kjenner knapt noen som beskriver lykken over det å bare være til, sterkere enn Gabriel Scott i boken «Kilden». Fiskeren og naturmennesket Markus nyter stillheten og lar tankene reflektere over både små og store ting i tilværelsen. - Ofte sitter jeg og tenker, sier han, - men noen ganger bare sitter jeg.

De beste og vakreste tingene i verden kan verken sees eller høres, de må føles med hjertet. Det viktigste mellom oss ser vi nemlig ikke med øynene, men med hjertet.

"Hvordan staves kjærlighet", spurte Nasse Nøff en gang. "Kjærlighet staves ikke, det må føles", svarte Ole Brum.