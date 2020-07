Åtte av ti ferske båteiere vil senke promillegrensen

nyheter

84 prosent av båteiere som har hatt båt i inntil to år ønsker at dagens promillegrense på 0,8 promille skal reduseres til det samme som gjelder ved bilkjøring, altså 0,2 promille, ifølge en pressemelding.

Skuffet

Tendensen er imidlertid annerledes blant erfarne båteiere, med fartstid på sjøen på mer enn ti år. Der kommer det frem at 40 prosent ønsker at grensa skal være høyere på havet enn på veien.

Tallene skuffer generalsekretær i MA – Rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, som skriver følgende i en pressemelding:

– En skulle tro at med årene kommer også mer kunnskap og respekt for sjøen. De tenker kanskje at de har bedre kontroll ettersom de har mer erfaring, men det kan fort bli en falsk trygghet.

Rekord

Kristoffersen er mer fornøyd med tallene som gjelder ferske båteiere, og peker på at det er rekordmange nye båteiere i Norge.

I 2019 omkom 28 mennesker på havet. Av disse er det fastslått at ti døde i ruspåvirket tilstand, mens seks fortsatt mangler status.

– Slike tall er trist lesing, og det er ti dødsfall vi kunne vært foruten, skriver Kristoffersen.