Slåsskamper mellom russen i Folkeparken

Politiet kunne melde om store forsamlinger i Folkeparken natt til søndag. Forsamlingene bestod både av russ og andre personer, og var såpass store at Norsk Folkehjelp var på stedet for å passe på folkemengdene. To personer fikk pålegg om å forlate Folkeparken av politiet grunnet deres oppførsel, men de nektet å etterkomme politiet pålegg. Disse to personene har dermed blitt anmeldt.

Det har også brutt ut slåsskamper mellom russen. Politiet meldte klokken 01.17 at de måtte bryte opp slåssing, samt at patruljen ville bli på stedet ut natten. Noen minutter senere meldte politiet om at de kjører en overstand beruset 18-åring hjem fra Folkeparken. Det var riktignok ikke alle som oppførte seg like bra selv om de var full; en mindreårig person ble innbragt til fyllearresten etter å ha oppført seg utagerende og deltatt i flere voldshendelser.

Fyllet og bråket fortsatt utover kvelden. Klokken 02.39 meldte politiet at en ny ung mann hadde blitt innbragt og satt i arrest etter en ordensforstyrrelse i Folkeparken.

Oppdateringene fra Folkeparken kom samtidig som politiet kunne melde om at russ og ungdom over hele landet har trosset smittevernreglene og samlet seg i store grupper natt til 17. mai.