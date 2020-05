Ser du noen kjentfolk fra AMCAR Harstads bilkortesje?

nyheter

Gunleif Hamlot kom helt fra Kongsvik for å vise seg i kortesjen. Han kjører en Pontiac fra 1887.

- Jeg har vært aktiv i AMCAR miljøet siden 1980 også med i Lødingen sin AMCAR klubb som heter Kingbolten Motorklubb. Jeg skal møte de klokken 17.00 i dag. Jeg har forresten samme bil som blir brukt i filmen «Smoke in Bandit 2».

Jimmy Rinaldo med sønn og kompisen Magnus Olsen stilte i Mercedes Benz.

- Vi driver egentlig ikke med AMCAR dette er første gang vi er med, vi liker å drive med motorsport til vanlig, sier Jimmy.

Til stede var også familien Danielsen her ser vi Robin Danielsen, Ingvill Danielsen og datteren Lykke Danielsen. Ingvill ler og sier at hun egentlig ikke driver med AMCAR, men ble bare dratt med det er mannen og datteren hennes som har denne interessen.

-Jeg begynte med AMCAR for to år sidne og bruker også bilen så mye som mulig til vanlig, sier Robin. Han sier videre at liker å høre lyden av motoren. Senere på dagen skal familien ha noen gjester og spise kake og drikke kaffe.

- Ja, vi holder selvfølgelig 1 meters avstand, sier Robin.