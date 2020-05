Påtalemakten: – Drev utpressing mot egen far

nyheter

De svært alvorlige truslene ble fremsatt gjennom tekstmeldinger tirsdag 26. mars 2019. Ifølge Statsadvokatene i Troms og Finnmark forsøkte tiltalte først å kreve 90.000 kroner, før han økte beløpet til 110.000 kroner.

Våpen

Han vektla i meldingene at han selv er en veltrent person med opplæring i kampsport, og at han eide en pistol. Konsekvensene ved å unnlate å betale ville bli store, hevdet han, og han skulle selv sørge for dette. En annen trussel var at han skulle henge ut faren i avisen, samt at anmeldelse for en påstått voldtekt hans stemor skulle ha begått ville bli foretatt.