Her er russetoget 2020

Dina Veland synes russetiden har vært bra etter forholdene, og at de har fått gjort mer i russetiden enn de hadde forventet. Sarah Rusfeldt forteller at de har gjort en del russeknuter som å være våken i 24 timer, og å spise seks bamsemoms på et minutt. Etter toget har jente tenkt seg hjem for å sove da de er slitne etter 16. mai-festen. Miriam Olsen sier hun skal innom MIX før hun drar hjem.

Annika Simonsen uttaler at russetiden har vært rar, og ikke som forventet. Jeanett Kjellås forteller at de har tatt russeknuter som å kjøre gjennom rundkjøringen 10 ganger, ha fartskontroll i 50-sonen, bade før 1. mai, gi Antibac til fremmede på gata, og ikke minst så har de ropt til folk at de må huske å holde avstand.