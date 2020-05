Vi har druknet i snø - når vårvarmen kommer kan vi risikere å drukne i flomvann

nyheter

Organisasjonen hevder i en pressemelding at konsekvensene av flommen kan bli enorme, om folk ikke forbereder seg. NVEs vårflomanalyse viser stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. Siste ukes snøvær og lave temperatur har ført til at sannsynligheten har økt i Nord-Norge og deler av Sør-Norge.

Regjeringen bevilger 100 millioner til flomsikring i kommunene Fordi det er sannsynlig med stor vårflom bevilger regjeringen inntil 100 millioner til forebyggende tiltak i kommunene.

Snøsmeltingen ventes å komme i gang i hele landet fra midten av kommende uke på grunn av stigende temperatur. Det forventes en flomtopp to-tre uker atter at snøsmeltingen for alvor har startet.

- Alle tegn viser til at både privatpersoner og det offentlige bør stålsette seg på en 50-års flom med betydelige materielle skader. Det vil sjeldent medføre fare for liv, men skulle vi være uheldige å få store nedbørsmengder i tillegg, vil det være ille, skriver Lein.

- Dette kommer av at vi har store mengder snø i høyden, samt at kjøligere vær har bidratt til å forskyve situasjonen. I de nærmeste ukene ventes det stigende temperaturer. Når snøsmeltingen kommer i gang, er det bare å forberede seg på en skikkelig flom. Vi får bare håpe det ikke kommer regn i tillegg.

Tips til forebygging av naturskader.

FLOM:

- Tenk over hvilken vei vannet naturlig vil renne. Sørg for at det er fall fra huset og et stykke ut, slik at vannet renner fra og ikke mot bygget.

- Følg med når det er litt nedbør og mindre betydelig flom, hvor renner vannet? Må det ledes en annen vei? Fungerer dreneringen som den skal?

- Rensk opp i rister og kummer jevnlig for å unngå at de tetter seg.

- Sjekk at stikkrenner er åpne. Er de for små, må de byttes ut.

- Dersom en nær elv trenger sikring, kontakt kommunen/NVE og meld fra om behovet.

- Har du kjeller hvor vann tidligere har kommet inn, er det sannsynlig at det skjer igjen. Tenk på hva som settes der og lagre ting over gulvnivå.

- Innstaller grunnvannspumpe og sjekk grunnvannspumpen jevnlig. Sørg for at filtre er fri for rusk og rask.

- Ikke alle kjellere er laget for boligformål, så ta en grundig vurdering av skadepotensialet før en grovkjeller gjøres om til boligdel.

- Ta opp båten og sett den på et trygt sted – Det samme gjelder flytebrygger o.l.

- Campingvogner og andre løse gjenstander nær flomvarslet vassdrag bør fjernes.

- Det er viktig å ha gode planer for evakuering av både mennesker og dyr, og sørge for alternativt oppholdssted.

STORM:

- Sikre løse gjenstander.

- Sørg for god forankring av boder og mindre bygg.

- Ta ned trampolinen og ta båten opp av vannet før stormsesongen.

- Ta en sjekk om trær nær bygninger kanskje bør felles.

- Rensk opp i takrenner før nedbør.

- Tenk vind når levegger, overbygg og gjerder bygges.

- Sørg for nødvendig vedlikehold, som for eksempel at råteskadede bygningsdeler skiftes ut og rustne spikre erstattes.