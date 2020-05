Leve Harstad! Hurra!

nyheter

Og det skal sies at da jeg så datoen for når mine skriblerier skulle være i avisen, så var det min første tanke at det ville passe utmerket med noe om 17. mai.

Men jeg tar det for gitt at mange andre vil si noe viktig om det, så derfor skal jeg ta opp noe helt annet, men som er like viktig. Jeg må bare først få komme med to ikke ubetydelige minner som sitter ifra barndommen. For 17. mai var slett ikke bare nasjonaldagen, med tog, fløyter, flagg og pene klær, men det var også dagen man kunne gå på meieriets utsalg i byen og kjøpe årets første Soft-is.