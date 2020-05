nyheter

To dager på rad kjørte han en bil med alkoholpromille langt over det lovlige. Han forsøkte å gjemme seg for politiet, uten hell, og hadde heller ikke selve kjøretøyet i orden med de korrekte kjennemerker.

– Blir det ikke slutt på ulovlig ferdsel i området, vanker det bøter Politiet har sett seg lei av at sjåfører ikke følger skiltingen for motorisert ferdsel på det splitter nye steinlagte torget.

Nå har saken vært til behandling i Lofoten tingrett. Der erkjente han straffskyld, og forklarte at han lenge hadde slitt med alkoholproblemer og utfordringer i privatlivet. Alt kulminerte i de nevnte novemberdagene i fjor høst. Han har i ettertid oppsøkt profesjonell hjelp for sine plager. Retten dømte han til 24 dager i fengsel, 55.000 kroner i bot – og han mister retten til å føre motorvogn for alltid. Dette er heller ikke første dommen han har for slike forhold.