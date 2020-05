Aktivitetspark trekker ungdom til sentrum

nyheter

Harstad kommune gjentar fjorårets suksess, og legger til rette for uteaktiviteter i sentrum.

Lillian Sharma på drift- og utbyggingsenheten har fått satt ut skaterampene igjen slik at de med skateboard, triksesykkel, sparkesykkel eller andre tilbøyeligheter som innbefatter ett eller flere hjul kan boltre seg, skriver kommunen på sine sider.

Lørdag ettermiddag var det flere barn og ungdommer som hadde tatt med seg sparkesykler og skateboard til aktivitetsparken. Den ligger på deler av parkeringsplassen på busstorget, på samme sted som i fjor. To som benyttet seg av parken var Noah Lauritzen (13) og Jørgen Opsahl (13). De hadde sett at rampene hadde dukket opp i byen, og dro rett hjem for å hente sparkesyklene, slik at de kunne teste ut nye triks.

– Det er gøy at det er kommet skateramper hit, da har vi noe å finne på, sier Noah.

– Her er også et bordtennisbord og noen fine fargerike ringer å sitte på. Lykke til. PS! Husk avstand, skriver Harstad kommune.