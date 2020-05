– Kalte to politiadvokater for korrupte psykopater

nyheter

På en lang liste over anklagepunkter er «forulempingen av offentlig tjenestemann» sentral i tiltalen mot mannen. Påtalemakten mener ordbruken går over grensen for hva ytringsfriheten tillater. Nå må han møte i Trondenes tingrett 16. juni.

Ærekrenkende?

I tillegg til de sjikanøse meldingene skal han ifølge påtalemakten ha publisert bilder av den ene politijuristen, lagt ved lenke til hennes private facebookprofil, samt diverse nedsettende karakteristikker av hennes utseende. Han skrev blant annet: