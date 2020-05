Sjekk ut programmet for dagen i Evenes

nyheter

Her er programmet for dagen i Evenes:

11.00: Arrangement ved Evenes kirke starter og nett-TV-sending starter. Direktesendingen kan sees på hjemmesiden til Evenes kommune og på ht.no

Ber om bilder til TV-sending 17. mai Ordføreren ber befolkningen i Evenes bidra til en best mulig 17.-maisending.

Velkommen til Evenes kirke v/sogneprest Fredrik Sletbakk.

Taler og kransnedleggelse: Bauta over falne fra Evenes: Terje Bartholsen, ordfører. - Eidsvollbauta: Torill Helene Larsen, medlem av 17-mai-komitéen, formannskapsmedlem - Bautaer krigsgraver: Eirik Guldvog, oberst, sjef 133 Luftving, Evenes flystasjon

Evenes musikkorps spiller.

11.30: Bilkortesje starter fra Evenes og kjører via Evenestangen langs fjorden mot Liland, Bogen og Lenvik

Rekkefølge: US Car Club Evenes - 17. mai-komitéen - Forsvaret - Avinor - Evenes kommunale brannvesen - Alle andre som ønsker å delta

– 17. mai-komiteen oppfordrer alle i Evenes til å pynte bilen, sette på korpsmusikk og bli med på tidenes bilkortesje i kommunen. Still opp i rekke med retning mot Liland, enten du kommer fra Tårstad eller fra Nautå og følg bilen foran når kortesjen starter ca kl. 11. 30. Når kortesjen passerer Liland, blir det en liten overraskelse til de yngste som er med, heter det fra komiteen.



11.40: Evenes musikkorps spiller ved Evenes omsorgssenter

12.00: Kortesjen kjører rundt Evenes omsorgssenter

12.20: Kortesjen passerer Bogen

12.25: Kortesjen svinger av fra E-10 i Lenvik og kjører kommunal vei tilbake til Bunnpris der kortesjen oppløses. (US Car club Evenes kjører videre på eget opplegg)

12.25: 17. mai-komitéen, Forsvaret og flaggbærere stanser på kirkegården i Lenvik

12.30: Nedlegging av blomster på bautaer i Lenvik. Tale ved Evy Hennie Kvammen, medlem av 17-mai-komiteen, kommunestyrerepresentant. 'Gud signe vårt dyre fedreland 'synges.

12.40: Arrangement er slutt, TV-sending avrundes fra Lenvik

Komiteen presiserer at alt er cirka-tider, utenom oppstart på Evenes som er presis kl.11.00.

17. mai-komitéen 2020 oppfordrer alle som ikke deltar i kortesjen til å stille opp langs ruta med flagg eller andre påfunn. Husk smittevern og hold avstand.

– Vi oppfordrer også til at alle gjør hva de kan for at det er flaggpyntet og fint overalt i kommunen, men spesielt langs kjøreruta. Er du bortreist så be naboen heise flagget, sier komiteen.