Nytt fra Kasfjord City

nyheter

Etter flere år med intens etterforskning av ranet i Kasfjord City Art Gallery skulle det vise seg at tålmodighet er en dyd. Den fryktede tyske tyven Tage Von Hvamanhaver brøt seg inn i galleriet på nattetid i 2016. Han var utdannet micro dataingeniør og hacket seg inn i sikkerhetsystemet via en spesiallaget fjernkontroll.

Han hadde for sikkerhetsskyld med seg en Smith and Wesson pistol i lomma, men galleriet var ikke fysisk bevoktet, så den fikk han ikke bruk for. På bestilling fra Kjell T. Ringen skulle han stjele det berømte maleriet "Skrik" av Edvard Munch. Ranet var vellykket, men Tage hadde oversett et overvåkingskamera som var satt opp på nabobutikken "Hjemme hos oss".

Etter nitidig etterforskning i både sivilavdelingen og ransavdelingen på rikskrim, fant de til slutt et spor. Etterforsker Snoke Smartæsness hadde kommet over et digitalt spor da Tage hadde solgt pistolen til Veronica Orkeru. En ansatt på butikken med overvåkingskameraet, Knut Bendix, hadde heldigvis lagret det avslørende beviset på tyveriet på harddisken. Etterlysninger av Tage von Hvamanhaver skulle vise seg å gi resultater.

Da Veronica Orkeru skulle kvitte seg med pistolen ble hun grådig og uforsiktig. Hun solgte pistolen til Smartæsness uten å vite at han var sivilpoliti. Dermed fikk de tilgang til hennes kontoer. Der fant de beviset på handelen mellom Veronica og Tage. Lensmann Willy Auene og Smartæsness pågrep Tage da han var på tur ut fra sin bolig i Munchsgate 6.

Han ble lagt i jern og satt i sikkerhetsfengselet som ironisk nok kalles "åpen soning". Der er han strengt bevoktet hele døgnet. Foreløpig har ikke KCT fått noen uttalelser fra advokat Tor Erlig Straff om Tage erkjenner straffskyld.

Vi snakket derimot med galleribestyrer Viviann Palett Nilsen, og hun er svært lettet over at saken nå endelig kan være løst og raneren tatt. Hun håper også at "Kjell T. Ringen" som i utgangspunktet bestilte tyveriet, også blir avslørt. Muligheten for at "Tage" får strafferabatt for å angi "Ringen" er jo absolutt tilstede. KCT: her vises bildene av det nye politihuset i Kasfjord City. Et staselig bygg.