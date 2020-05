Konfirmanter må være «barn» ei stund til

nyheter

Konfirmasjon er et ritual som markerer overgangen fra barndom til voksenliv. Opprinnelig var konfirmasjonen en bekreftelse av dåpen der konfirmanten avga et løfte eller en bekjennelse om å fortsette å være kristen. I dag avlegges det ikke lenger noe løfte. Konfirmasjonen regnes heller som en forbønn for konfirmanten der presten ber om at konfirmanten vil bli bevart i den kristne troen.

Koronapandemien satte imidlertid en stopper for konfirmasjonene denne våren. De unge må derfor finne seg i å «være barn» noen måneder til.