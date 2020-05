- Revidert nasjonalbudsjett er et tveegget sverd for kommuner og fylkeskommuner

nyheter

Hun viser til at Havbruksfondets utbetalinger til kommunene reduseres med 3,8 milliarder kroner allerede i år.

– Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret, kan uten overdrivelse karakteriseres som et tveegget sverd. Forslaget vil gi kommuner og fylkeskommuner en samlet årlig inntekt på om lag 500 millioner, men samtidig innebærer forslaget også at Havbruksfondet endres. Allerede i 2020, der en kan forvente innbetaling til Havbruksfondet i størrelsesorden 5-6 milliarder kroner, foreslås det å redusere andelen til kommuner og fylkeskommuner til én milliard. Det samme foreslås for 2021.