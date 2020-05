Nå med ny eier på plass

nyheter

Kafeen stengte dørene 13. mars da landet gikk inn i beredskapsmodus. Når kafeen nå gjenåpner, er Bygergs samboer og kokk Knut Korndörfer gått inn som medeier i kafeen de har styrt sammen siden 2003.

– Da Trond Dahle sluttet falt det seg naturlig at Knut hadde lyst å investere i sin egen arbeidsplass som han har vært i lenge. Det var midt i koronatida, så det er litt spesielt at vi tør å satse. Men vi ha troa på at vi kommer tilbake og få ting til å gå rundt, sier medeier Grethe Byberg i De 4 roser.