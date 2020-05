Dørene åpner på campus Harstad – men kun for studenter

nyheter

– Det var fra onsdag av mulig for studenter, som har behov for å opprettholde studieprogresjon, og komme på UiT. Studenter som har behov, fordi det er vanskelig å studere hjemme av ulike årsaker, kommer nå til UiT. For noen studenter er det et behov for å komme på campus for å ha praksisforberedende undervisning.

Sterk søkning til beredskapsstudiet ved UiT Harstad Beredskap, risiko og samfunnssikkerhet er et stadig aktuelt tema i nordområdene, og bachelorstudiet i Internasjonal beredskap ved UiT i Harstad har 40 prosent flere førstegangssøkere, enn i fjor.

Må følge retningslinjer

Videre forteller Arnesen at studentene må huske å holde en meter avstand selv om de holder åpent. De følger retningslinjene til sentrale myndigheter og er ekstra nøye med rengjøring av campus.