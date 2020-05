nyheter

Tiirsdag skrev Harstad Tidende om flere båtforeninger i byen som planlegger en konvoi 17. mai. Konvoien skal starte fra Trondenes.

Onsdag opprettet initiativtaker Kim Sætran et nytt facebookarrangement slik at også båter fra sørsiden av byen. kan være med. Han ringte like gjerne Eilif Gabrielsen i Anna Rogde for å slå sammen konvoiene.