Under en netthøring tirsdag i Stortingets utenriks- og forsvarskomite holdt Opsal og Bartholvert sitt innlegg med fokus på forsvarets tilstedeværelse i deres kommune.

– LTPen er både et løft og et taktskifte for vår region, som er sentral for Forsvaret gjennom etableringene og tilstedeværelsen i Evenes, Ramsund, Bjerkvik og Harstad, sier de to og fikk full støtte fra Tjeldsundordfører Helene Berg Nilssen som også var til stede på nettmøte.