MK Viken klar for fjordturer

nyheter

Det er Gro Dagsvolds selskap North Up som i samarbeid med skipper og eier av MK Viken, Roy Nikolaisen, står bak fjordturene. Ifølge Dagsvold blir det i første omgang tre turer til Meløyvær, men atskillig flere turer planlegges utover sommeren.

– Regner med full båt

– MK Viken er registrert til å kunne frakte 12 passasjerer pluss et mannskap på tre. Turen lørdag er allerede halvfull så vi regner med at skute blir fylt opp allerede på første tur. De to neste turene går 22. og 23. mai, også disse til Meløyvær, forteller Dagsvold.