– Passer oss ypperlig at det ikke blir sydenferie i år

Robert Krogstad har de siste årene har brukt mye fritiden sin på å renovere huset. Nå står huset så godt som ferdig, og bygging av garasje står for tur. Derfor synes han det er helt i orden at koronasituasjonen setter en stopper for utenlandsturen, slik at det blir ferie hjemme i år.

Flere planer står for tur

– Det betyr at det blir tre uker med effektiv jobbing med garasje i stedet for ferietur, så det er penger spart samtidig som vi blir fortere ferdig. Det kunne nesten ikke passet bedre for min del, sier Robert.