Forsvarsdokument Nord 2020: – Vi må ha et troverdig forsvar

nyheter

Dokumentet er laget over samme mal som de to foregående, og inneholder det fylkeskommunen og kommunene i Troms og Finnmark mener skal til for å ha et troverdig forsvar i Norge. Dokumentet fokuserer både på nasjonalt og nordnorske og i hovedsak på hva som bør etableres og bygges ut i nord, ifølge Folkebladet.

Her er noen eksempel på overordnede grep:

Forsvarets samlede struktur styrkes mer i tråd med anbefalingene til Forsvarssjefens anbefalte alternativ A, men med raskere opptrapping. Dette må̊ inkludere framskyndet oppbygging av landstyrkene og anskaffelse av særlig kritisk materiell.

Overvåking og kontroll i Nordområdene er kritisk viktig for både Norge og NATO. Oppbyggingen og fornyelsen av evne og kapasitet, med maritime patruljefly og suverenitetshevdelse med kampfly, må̊ fortsette med uforminsket styrke.

Det bør være en nasjonal ambisjon at Norge kan mønstre minst 100.000 soldater i landstyrkene, inklusive reserver. Dette gjøres også̊ som uttrykk for sterk politisk forsvarsvilje og som samtidig bidrar til bred forankring i folket.

Finnmark utgjør et særlig viktig strategisk område, og forsvaret av – og i – Finnmark må̊ gis høy prioritet, med forsert og forsterket oppbygging av Finnmark landforsvar. Det er maktpåliggende at Norge har nasjonal kontroll lengst nord.

Forsvarsdokument Nord tar også for seg konkrete overordnede tiltak som bør iverksettes på et langt tidligere tidspunkt enn det regjeringen legger opp til.

Noen eksempler: