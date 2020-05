nyheter

Campingplassen Astrids Oase har vokst fram nærmest i det stille de senere årene. Astrid Beer-Sist og mannen Uwe Beer-Sist kom fra Tyskland til Norge i 2002. Paret forteller at de aldri blir fri for jobb og at det alltid er mye å gjøre med driften av campingplassen.

I starten jobbet Uwe i et byggefirma. Etter hvert ville de starte opp noe selv og de begynte å leie ut hytter i 2007. I 2007 laget vi hyttene og i 2017 åpnet vi for camping. I 2017 åpner de campingplassen.