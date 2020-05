nyheter

– Her er det perfekt for barna å sykle og leke mens vi voksne kan kose oss med kaffe og noe å bite i fra Mat av Vahl, sier Sarah og Øyvind, foreldre til Annika, Stella og Ellinor, og mamma Kari til Saga og Dagny.

– Vi er her ofte på søndager. Da er det stille og rolig i sentrum, med lite eller ingen biltrafikk. Så er det flott at det finnes et tilbud som dette der man kan sette seg ned ved et bord og nyte finværet, sier de.