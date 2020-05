Tenk at en grense kan bety så mye

nyheter

I dag er jeg bosatt i Nordland, men er vokst opp kun tre kilometer unna, i samme bygd, men altså i et helt annet fylke, nemlig Troms og Finnmark. Begge stedene hører til i den samme bygda, men ble delt i to av fylkesgrensa en gang for lenge siden. På kartet kan det sikkert synes som om elva som deler bygda er en naturlig fylkesgrense, men det de ikke hadde tatt høyde for var at det ikke var en naturlig grense for bygdefolket. Det og at de kunne bygge broer.

I mitt daglige liv krysser jeg fylkesgrensa flere ganger for dagen. Hver gang jeg skal på butikken på Evenskjer, på jobb, eller når jeg skal levere i barnehagen tar jeg turen på den andre siden, og foruten noe småtteri som utlevering av pakker en helt annen plass enn der jeg vanligvis handler, så lever jeg ganske godt på grensa. Det står ingen grensevakter der.