Nå åpner det seg

Naturen åpner seg som for å understreke det regjeringa har sagt: Vi kan åpne litt nå! Krokusen i hagen vår som hittil har stått som spisse påstander i bedet, nå åpner den de lilla og hvite bladene så vi kan se det oransje arret i midten. Og jeg kjenner hvor sterkt jeg selv har vært påvirket av det stengte. Jeg har to tvilling-barnebarn på 15 år som går i tiende. De har vært bekymret for om de ville få komme til klassen sin og si ha de’ til gjengen og takk til lærerne de er glad i. Nå får de det. Jeg gleder meg med dem – men tenker også på alle lærerne som enda en gang må snu på femøringen og legge til rette for undervisningsforhold de ikke har rom og plass nok til. Kanskje må klasser deles, og hvor skal de få bemanning fra? Jeg likte godt at retningslinjene ga rom for skjønn og lokale vurderinger. I tråd med grunnholdningen gjennom hele denne krisa viste de folkevalgte tillit til at lærerne kunne finne gode løsninger – Ikke alle må gå i takt…

Tillit og skjønn. Disse to ordene bærer i seg umistelige verdier som alt demokratisk liv hviler på. Som all kristen praksis hviler på. Når tro blir tvang, og teologi blir tankekontroll og makt, kan det ende med heksebrenning eller halshogging på video, mistenkeliggjøring av DE ANDRE, lemlestede barn og lokalsamfunn lagt i ruiner. Det tar lang tid før vanlige syriske skoler kan åpne, i hvert fall der hvor kampene har rast som verst. Og hvor lang tid vil det ta å bygge opp tillit igjen? Når kan folk begynne å regne med at ledere utviser skjønn?