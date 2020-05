Avlyser studentutveksling

nyheter

Usikkerheten rundt koronapandemien gjør det for utrygt å gjennomføre studentutveksling i høstsemesteret i år, meldes det fra UiT Norges arktiske universitet. UiT velger i stedet å se mot våren 2021.

Det er også stor usikkerhet knyttet til nye smittebølger og hvilke reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak andre land kommer til å ha framover, og hvordan dette vil påvirke undervisning og studiehverdagen til høsten.

– Jeg er glad for at smittesituasjonen i Norge er under kontroll og at vi nå kan planlegge for en delvis åpning av våre campuser. Det er imidlertid usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg og vi har derfor besluttet å avlyse all studentutveksling høsten 2020, sier rektor Anne Husebekk.

UiT har utvekslingsavtaler med et stort antall internasjonale universiteter. For høstsemesteret 2020 er det om lag 300 studenter som har planlagt et utvekslingsopphold. Nærmere 500 utenlandske studenter har søkt utveksling til UiT i høst.

– Studenter som ikke får mulighet til utveksling denne høsten, vil få et godt tilbud i sine respektive studieprogram ved UiT. Målet er at vi våren 2021 kan ønske utvekslingsstudenter velkommen, og at våre studenter igjen kan reise på studieopphold utenlands, avslutter rektor ved UiT, Anne Husebekk.