Søndagsåpent i Breivika

Da kan butikken i Breivika skilte med et totalrenovert areal på om lag 650 kvadratmeter inkludert 100 kvadrat søndagsåpent butikk.

- At vi etablerer byens første søndagsåpne butikk på sørsiden har egentlig vært planen hele tiden, men ikke vært noe vi har snakket høyt om før nå de siste ukene. Men interessen og nysgjerrigheten om dette har vært stor, ikke minst etter at vi fikk opp et skilt på veggen mot hovedveien der åpningstidene våre står. Jeg har for lengst mistet oversikten over hvor mange som har banket på dører og vinduer og spurt om når vi åpner, og om hvorvidt det blir søndagsåpent, forteller butikksjef Chris Andre Selnæss.