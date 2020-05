Nå går korpset digitalt

nyheter

Korpset hadde i disse dager planlagt store konserter både inn og ute, samt nasjonaldagsfeiring.

– Det har for oss som korps, på lik linje med andre orkester, vært en utfordring å ikke kunne øve sammen som fullt korps i denne tiden. Vi løser likevel våre oppdrag, alternativt, skriver produsent Merete Jakobsen Klæboe i en pressemelding.

Som militærkorps er deres primæroppgave å representere Forsvaret nasjonalt og internasjonalt. Militærkorpsene fungerer som brobygger mellom Forsvaret og samfunnet og over landegrenser.

– I den tiden vi nå er inne i er seremonier som for eksempel 8. mai viktige aspekter. Våre signalister utfører sin jobb ved flere kransenedleggelser i regionen i dag. Markeringene overføres trolig digitalt av den enkelte arrangør, skriver hun videre.

Fredagsstrøm om vår

For å holde hodet høyt og humøret oppe blant Forsvarets ansatte og befolkningen forøvrig har Forsvarets musikk laget Fredagsstrøm.

Hærens musikkorps sørger for digital fredagsunderholdning Hver fredag i ukene streamer Forsvarets musikk digitale konserter via Facebook, denne uken fra Harstad.

Det er en halvtimes digital lunsjkonsert med ulikt innhold, fra et av de fem militærkorpsene. Sendingen skjer via Facebook hver fredag. Opptak av strømmen legges i tillegg ut på YouTube i etterkant. I konsertene får man vite litt om Forsvarets musikks funksjon og rolle, og får servert kammermusikk av korpsenes ensembler og enkeltmusikere. Neste fredagsstrøm fra Hærens musikkorps kommer 15. mai og har våren som tema.

– Vi er invitert av US Army Field Band til å bidra i deres digitale konsertserie, for å vise det sterke båndet mellom to allierte land. Slagverkerne fra begge lands militære korps fant tonen under Norsk Militær Tattoo 2018, og det er disse som bidrar i strømmen.



17. mai

17.mai er normalt en travel dag for korpsene, også for Hærens musikkorps.

– I år er alt nytt og nye metoder tas også i bruk på nasjonaldagen, tilpasset smittevernreglene. Våre signalister vil være tilstede ved alle kransenedleggelser i Harstad kommune. Dagens tale har tradisjonelt vært omkranset av en konsert på torget, etter endt barnetog. I år skjer dette gjennom en digital konsert, hvor tale og musikk filmes i Harstad kulturhus og strømmes til alle innbyggere som del av Harstad kommunes 17. maisending. Konserten blir med våre ensembler og mezzosopranen Sunniva Håkestad Eliassen, informerer korpset.