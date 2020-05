Fredag slipper han nytt album

nyheter

Ruben vant Spellemann sist lørdag og er klar for å slippe ny musikk, heter det i ei pressemelding fra Universal Music Norge.

Kommentar: Dette er veldig, veldig stort! I beinhard konkurranse med Sigrid, Keiino og Kygo ble det Harstads Ruben Markussen som stakk av med prisen for årets låt under årets koronatilpassede Spellemannspris-utdeling. Vi stiller oss i køen av gratulanter.

– Bjarkøy i Troms er ikke det første stedet man forbinder en musiker med over 170 millioner streams og som vinner av Årets Låt på Spellemann 2019, men musikk har vært i Rubens blod hele livet. Tre år etter gjennombruddslåta Walls starter Ruben på et nytt kapittel i sin karriere med singelen Burn Down This Room fra sin oppkommende EP, forteller selskapet.

8.mai slippes Burn Down This Room sammen med en tematisk sterk musikkvideo. Låten er et av sporene fra Ruben sin kommende EP som vil bli gitt ut høsten 2020.

– Burn Down This Room er en fiktiv og ekstremt dramatisk låt jeg skrev med utgangspunkt i å oppleve at man ikke blir trodd eller hørt på. At det du sier er løgn, og motparten nekter å lytte eller forstå. Følelsen av å være midt i all denne håpløsheten, men mest sinna, forteller Ruben.

