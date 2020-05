MG Medispa har åpnet på bysenteret

nyheter

MG Medispa holder til på bysenteret, og er et samarbeid med ulike aktører som tilbyr ulike medisinske behandlinger. Innenfor MG Medispa finner vi bedriftene Medilux og Under huden medisinsk hudklinikk, som drives av helsepersonell med ulik kompetanse.

Utsatte åpning

Under huden medisinsk hudklinikk drives av sykepleier Linda Markussen. Hun har jobbet som sykepleier i 18 år, og startet Under huden i 2018. Der tilbyr hun blant annet peeling, svettebehandling og flere ulike medisinske hudbehandlinger. Nå er hun glad for å endelig kunne drive foretaket på fulltid.