– Send tilbake kvotemeldinga

Riksrevisjonens rapport var en knusende dom over samtlige fiskeriministrer siden 2004. Det er ført en fiskeripolitikk som har tappet kysten for arbeidsplasser som igjen truer bosettinga. Det har skjedd ei kraftig opphoping av kvoterettene til de største båtene som produserer frossenfisk om bord. Høstingsretten samles på færre og færre hender. Enda flere eksempler fremsettes i rapporten som viser klart brudd på både havressursloven og deltakerloven.

Også forvaltningsloven er brutt. Regjeringa har satt i gang endringer uten at disse er konsekvensutredet. Departementet mangler god oversikt over eierskap i flåten. Det er heller ikke tatt tiltak når departementet ble klar over uheldige følger av sin politikk. Denne kritikken rammer kvotemeldinga som skal behandles i Stortinget 7.mai. Stortingspolitikerne må derfor sende Meld. St. 32 (2018-2019) tilbake for omarbeiding i henhold til riksrevisjonens kritikk.

Stortingspolitikerne må stoppe kvoteranet og sikre at vår felles ressurs i havet kommer kystfolket til gode. Det er en den minste flåten som bringer på land den beste fisken, det er den minste flåten som er mest miljøvennlig, det er den minste flåten som trygger bosetting langs hele kysten. Vi må få en kvotemelding som stopper privatiseringen av høstingsretten.