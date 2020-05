Søker støtte til gründerprosjekt

nyheter

Konkret ber selskapet om støtte til lokal serieproduksjon av verdens første og eneste trådløse hundebånd. Eldevik Industridesign AS eies 100 prosent av industridesigneren Frode Eldevik. I 2013 etablerte han selskapet "Dog Activities AS", som har som formål utvikling, opplæring og salg av dyre-utstyr, primært hund, samt annen nærliggende aktiviteter.

Åpner designstudio og folkeverksted i ærverdig internatskole Hele bygda, og en hel håndfull gjester fra rause institusjoner, ville gi de kreative kreftene i den gamle internatskolen et hjelpende spark bak.

I søknaden står det at Dog Activities AS har jobbet i åtte år og brukt cirka 10 millioner kroner i utviklingen av hundebåndet. Produktet har vært testet på over 100 hunder. Rundt 60 hundeeiere har testet produktet i mer som 2,5 år. Nå ønsker han å starte serieproduksjon i Kvæfjord.