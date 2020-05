Harstadbedrift søker hjelp fra Kvæfjord

nyheter

Kvæfjord kommune har to ungdommer på helgeavlastning på Grøtavær Brygge. Bedriften spør i søknaden om tilbudet heller kan flyttes til ledige helger til høsten, mens betalingen forskutteres?

Leirskole er nå blitt lovpålagt, og bevilgningene til kommunene for at de skal sende elever ligger i statsbudsjettet. Grøtavær brygg spør om Kvæfjord kommune kan forskuttere betalingen for elever som skal til Grøtavær leirskole i det kommende året, uavhengig av når leirskoleoppholdet gjennomføres?

Bakgrunnen for søknaden er den vanskelige situasjonen som virusproblematikken har skapt for store deler av næringslivet, der spesielt reiselivet er rammet.

Rådgiver Birger Bjørnstad i Kvæfjord kommune har gitt følgende svar:

- Slik vi foreløpig vurderer foreliggende søknad, kommer vi til at forskott på mulig framtidig leie regnskapsmessig framstår som lån fra kommunen til Grøtavær Brygge AS. Lån til næringsvirksomhet har kommunen neppe anledning til å yte.

- Vi vil derfor fra administrativt nivå ikke kunne tilrå slik forskottering fra kommunen. Søknaden med denne tilbakemelding blir forelagt formannskap til orientering, skriver han.

Søknaden kommer nå opp som en referatsak i formannskapets møte 11. mai.