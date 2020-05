nyheter

Han forteller at bedriftsidretten har vært i god dialog med Harstad og Kvæfjord kommune og de 29 andre Ti på topp-stedene om koronatiltak.

– Vi startet opp turene 16. februar og var allerede godt i gang før pandemien startet. Vi har siden fjernet turkassene, slik at folk ikke skal kunne notere i disse. Vi fjernet turmålskoden inni kassene, og laget i stedet et eget skilt med info, slik at ingen måtte røre det skiltet. Da var alt greit, og vi kunne fortsette aktiviteten, sier Søreide.