Håp for Lofoten Skyrace

– Myndighetene vil vurdere arrangementer inntil 200 personer fra 15. juni om de fortsetter å ha kontroll på smittespredningen, skriver arrangøren i en pressemelding.

De mener det for mange er viktig å ha en konkurranse i nær fremtid. fordi det kan være akkurat det de trenger for å komme seg igjennom denne usikre tiden.

– Derfor kommer vi til å gjøre vårt ytterste for å gi utøverne denne konkurransemuligheten. Skulle det vise seg at det allikevel ikke lar seg gjøre å arrangere dette vil alle påmeldte bli overført vederlagsfritt til neste års løp, skriver Anders Løvik, Paul Klausen og Eirik Skjeseth i Lofoten Skyrace.





Flere deltakere fra Harstad-regionen har pleid å delta i Lofoten Skyrace.

Skyrace vertikal

Arrangøren har også en nyhet på lur. For første gang skal de arrangere Lofoten Skyrace Vertical onsdag 1. juli med målgang oppe på Blåtinden 621 moh.

– Traséen vil gå opp den nye Sherpa-trappen før den svinger seg opp mot et av Lofotens flotteste fjell. Planen er intervallstart med 30 sekunder mellom hver utøver. Også her er maks antall 180 deltakere. Deler av startavgiften på Vertical vil bli gitt tilbake til prosjektet Sherpasti. Prosjektet mangler enda penger for å komme i mål med trapp opp mot Djevelporten og Fløya, heter det.

Alt detet også forutsatt at de får lov til å arrangere, men de er nå i dialog med kommuneoverlegen i Vågan, for å se på hvilke tiltak som må på plass for å kunne gjennomføre.

Tiltak som eventuelt vil gjøres for å imøtekomme myndighetenes krav til arrangementer inntil 200 deltakere:

- Vi flytter 10 km og 15 km fra lørdag til fredag 3. juli. Max antall deltakere blir 180 totalt.

- 32 km arrangeres Lørdag 4. juli. Max antall deltakere blir 180.

- Mat- og drikkestasjoner tas bort. Deltakere må være selvforsynt.

- Ikke tillatt med publikum/tilskuere i målområdet. Disse oppfordres til å stå langs løypen.