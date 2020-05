nyheter

Hun er sykepleier og jobber ute i rusfeltet.

– Jeg må innrømme at jeg er svært redd for at det første koronarelaterte dødsfallet i Harstad kommer av nettopp overdose. For tiden er det vanskeligere å få tak i rusmidler, og sjansen for overdose øker i takt med dette, sa Fors Falkeng i kommunestyret torsdag.