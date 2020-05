Sinnemestring i karantenetid

nyheter

Mange kan bli sint når noe "går imot”. Sinne er en naturlig følelse som alle har kjent på. Det å bli sint er en del av det å være menneske. Også det å bli sint på barna er en naturlig følelse fra tid til annen.

Det kan likevel være noen grunner til å stoppe opp litt og tenke seg om når du blir sint. Sinnet ditt kan dekke over andre følelser som for eksempel tristhet, skuffelse,skam eller redsel. Når du blir sint kan det derfor ofte komme galt ut. Og de rundt deg skjønner ikke, de blir bare redde og ønsker å stikke av.

Hvordan er du sint?

Sinnet er en natulig forsvarsmekanisme. Det har en beskyttende funksjon dersom du møter et rovdyr i skogen. Se bare på lemmenet som satser på motangrep. Det er lett å skvette tilbake når den lille krabaten raser og freser. Men dette fungerer ikke så godt i de menneskelige samspillene i vår moderne verden. Det er ikke slik vi vil at voksne og barn skal løse flokene.

Start med deg selv

Du har ansvar for hvordan du uttrykker sinne, og du er sikkert enig i at de voksne har et større ansvar for stemningen hjemme enn det barna har. Uansett hva som skjer er de voksne de som har mest ansvar for stemningen hjemme – det er en naturlig følge av å være foreldre i familien. Derfor er det viktig å vinne litt tid når du får trang til å uttrykke sinne, slik at du får tenkt deg litt om. Det er ofte nøkkelen til en annen reaksjon. Du kan ta styring på sinnet ditt og mestre det.

Mestringsstrategier

Det motsatte av å bli enda mer sint, er å benytte seg av mestringsstrategier. Pust rolig. Sett deg ned. Len deg bakover og vær stille. Trekk deg rolig tilbake om det blir for vanskelig å være der du er, og ta en pause. (men ikke gå med aggresjon og smell med dører). Er det en annen voksen tilstede, kan den andre ta over?

Når du har klart å roe deg, kan du prøve å tenke. Det du ble sint for, hva var det uttrykk for. Mente barnet ditt å gjøre noe galt? Hvordan opplevde barnet detsom skjedde? Er det vanlig at jevngamle barn oppfører seg slik?

Når det flyter over

Om du ikke klarer å stoppe aggresjonen din (og det skjer med de fleste fra tid til annen), vil du oppdage at det oftest går fra vondt til verre for alle, også deg selv. Tempoet i samtalen og kjeftingen går opp, lyden går opp, og du begynner å opptre på en måte som du senere blir flau over.

Tanken om at det er bra å få sagt sin hjertens mening på denne måten er nok en myte. Ja, det kan føles godt med en gang. Men som regel ender det med at du som voksen har sagt eller gjort dumme ting som du ikke kan stå inne for, og som du må be om unnskyldning for dagen etter. Budskapet ditt forsvinner i en dårlig innpakning. Det blir som å legge bursdagsgaven til en kjær venn i søplekassa, og be vedkommende om hente den der.

Og ikke nok med det: Blir du aggressiv så trigger det kanskje en partner eller barnet ditt til å ta igjen med samme mynt, og det hele blir som en vond sirkel. Visste du forresten at barn lærer mye mer av et godt (eller dårlig) eksempel, enn av mange ord og formaninger.

Fokuser på deg selv

Så neste gang noe får deg til å kjenne på sinne: Fokuser på deg selv, len deg tilbake, ta det med ro og kom deg litt unna. Husk i karantenetid er det ikke hensiktsmessig å bruke forsvarsmekanismer, men mestringsstrategier. Ikke vær for streng med deg selv heller, men prøv å tenke på hva som skal til for å opprettholde en god stemning. Da føler du deg mye mer vellykket og kompetent som partner og foreldre.

Flere tips finnes på littsint.no eller appen littsint.