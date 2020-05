Hvor kalde kan vi bli?

nyheter

Men, slapp av. Jeg har på ingen måte tenkt å fortelle at nå er verden verre enn noen gang –eller at både du og jeg og vi to er på full fart mot atskillig varmere strøk og verdens undergang. Det er vi sikkert, men det skal vi ikke hefte oss så mye med. Det finnes verre problemer- som for eksempel ølprisene eller at noen har flyttet på tannbørsten min på badet.

Det mest skremmende er faktisk at kroppstemperaturen hos mennesker er på full fart nedover. Vi blir faktisk kaldere og kaldere – spesielt innvortes. Amerikanske forskere (dere har hørt om dem – ikke sant?) har nå slått fast at normal middeltemperatur hos folk flest (også nordlendinger faktisk) ikke lenger er 37 grader Celsius. Den normale kroppstemperaturen har etter den industrielle revolusjonen (var det i fjor?) gått ned med 0,6 grader. Dermed er vi nå nede på 36,4. Ei rimelig god rundetid den gang de 4 S-ene herjet på skøytebanene.

Standarden på 37 grader ble satt i 1851 i den tyske byen Leipzig etter millioner av målinger i akkurat denne byen. Så skal vi også huske på at alle temperaturmålinger den gang og i mange år seinere av uforståelige grunner ble gjort i selveste rumpa. I gamle dager trodde man at det var akkurat der man kunne finne forklaringen på det meste. Hvor interessant er det egentlig hvor varm folk og fe er i rumpa? Det er vel i hodet vi merker det? Er det så liten forskjell på rumpa og hodet? Det blir det samme – liksom.

Målingen ble også den gangen utført av såkalte forskere. Rumpe- og temperaturforskere – på sett og vis. Og da skal vi samtidig huske at dette skjedde lenge før unevnelige bloggere gjorde rumpe og rumpereparasjoner til selveste meningen med livet. Rumpetemperaturmålingene skjedde med andre ord i de dager da folk måtte leve hele livet med de rumpene de var født med. Ingen tenkte på at rumpene kunne pumpes opp eller brukes som puppefyll. Så dumme var folk den gangen. At all utvikling faktisk går i rett retning illustreres på en god måte av at man nå faktisk slipper å dra buksene ned på knærne for å få kontrollert temperaturen i hodet. Temperaturmål i munnen etter at sveklingen i nabosenga er ferdig målt med samme pinne er det også slutt på.

Men la oss holde oss til saken; Vi blir stadig kaldere innvortes. Min første tanke er at det må kunne bety at vi får betydelig lengre holdbarhet. Klarer vi å komme oss ned til vanlig kjøleskaptemperatur kan holdbarheten vår bli betydelig lengre – kanskje flere hundre år. Hjertet, levra, blindtarmen og andre vitale organer slutter å mugne og skape vond lukt. Dersom vi klarer å komme ned i frysebokstemperatur kan vi kanskje få evig liv som snømenn- eller kvinner. Ja, du kunne kanskje passe som den avskyelige snømann, kvitres det fra kjøkkenet. Hvem kan det være som er så morsom?

Ja, forskerne har faktisk slått fast at vi blir 0,03 grader kaldere for hvert tiår som går. Utviklingen er faktisk lik både for kvinner og menn. Mange mener nok at kvinner generelt er mer følelsesridd og varmblodige, men det stemmer slett ikke. De blir faktisk kaldere og kaldere. Noen av oss har sikkert merket det. De er snart ikke til å komme nær for å unngå forfrysninger. Her heime hos oss går det for så vidt ganske greit. Det er ikke et kjent problem. Nærhet var betydelig mer slitsomt og vanlig for 50 år sida. Nå får kona kuldegysninger og kaldsvetter så snart jeg kommer inn i stua. Jeg vet ikke om det er noe å forske på. Det er kanskje ikke så rart?