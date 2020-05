Spellemann-pris glapp for Ruben

nyheter

Ruben fra Bjarkøy vant ikke i kategorien Årets Popartist i årets Spellemann fredag, ifølge NRK. Artisten var nominert for albumet "Melancholic". Seieren gikk til Sigrid for albumet "Sucker Punch",

Artisten er også nominert til Årets Låt som deles ut lørdag kveld på NRK 1. NRK P3 skriver følgende om nomineringen:

– Det er en potent pakke av følelser når den tandre produksjonen på «Lay by me» møter den såre stemmen til Ruben. Popballaden har gått sin seiersgang, og det samme gjelder EP-en sporet er løftet fra. Både låt og EP er nominert, sistnevnte i klassen popartist. Ruben ble for første gang Spellemann-nominert i 2018 i klassen årets låt for «Walls», og årets gjennombrudd og Gramostipend.

Det er fortsatt mulig å stemme på de nominerte på NRKs sider.